Rodovias AC-405 e AC-407 recebem serviços de manutenção

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) iniciou mais uma etapa de serviços de reestruturação e manutenção de trechos das rodovias AC-405 e AC-407.

Cerca de 10 técnicos atuam em ações da operação de tapa-buracos. Mais de 200 toneladas de massa asfáltica estão sendo utilizadas nesses trabalhos emergenciais.

“O fluxo de veículos aumentará na estrada AC-405, devido às celebrações do aniversário de Mâncio Lima, no fim deste mês. Nesse sentido, estamos recuperando os pontos críticos para manter a segurança dos condutores”, destaca do diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

Na rodovia AC-407, que liga Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, a autarquia também segue com os trabalhos de recuperação da malha viária, limpeza e reparos em bueiros.

“O período de inverno apresentou muitas chuvas e grandes inundações. Mesmo com as condições climáticas, trabalhamos de forma pontual e seguiremos com essas frentes de serviço no decorrer do ano”, relata o gerente do Deracre no Juruá, Josinaldo Batista. Atribuna