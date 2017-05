Preso é levado ao hospital após ser ferido com golpes de estoque na cadeia em Cruzeiro do Sul

Briga ocorreu no pavilhão C de presídio em Cruzeiro do Sul. Uma perícia está sendo feita no local.

O preso Fredson de Souza, mais conhecido como Toba, foi encaminhado ao Hospital do Juruá após ser perfurado várias vezes com golpes de estoque na manhã desta terça-feira (16) no presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul. De acordo com Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), a briga ocorreu durante o banho de sol entre os presos do pavilhão C, onde ficam cerca de 40 detentos do regime provisório. O estado do preso é grave e, segundo o Samu, foram ao menos 12 perfurações.

O Iapen informou ainda que está sendo feita uma perícia no local para identificar os autores do crime. Em nota, a direção esclareceu que as medidas cabíveis foram tomadas.

“Na ocasião, um recluso desferiu estocadas (perfuração com pedaços de ferro) em um colega de cela, na região do abdômen. O agredido recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Samu, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital do Juruá. A direção do presídio realiza nesse momento uma investigação interna para identificar o agressor e já comunicou a Polícia Civil para as providências legais”, esclarece o órgão em nota.

O preso está cumprindo pena de 21 anos por homicídio qualificado em regime fechado.

G1 Acre