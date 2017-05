Prefeito acompanha mutirão odontológico do Altamira

O prefeito Marcus Alexandre e a vice-prefeita Socorro Neri acompanharam nesta terça-feira, 16, o atendimento realizado no quarto mutirão odontológico de 2017, que teve início na segunda-feira, 15, e prossegue até sábado, 20, na unidade de saúde Luiz Gonzaga de Lima Carneiro, no Loteamento Altamira. “Essa modalidade de atendimento está resolvendo o problema da demanda reprimida nas localidades. Além desse, já fizemos mutirão na Cidade do Povo, Taquari e Baixada”, ressalta o prefeito.

O atendimento começa às 7 horas da manhã e acontece durante todo o dia com três dentistas atendendo pela manhã e três à tarde, fazendo restaurações e extrações. Já no sábado, haverá atendimento exclusivo para as crianças com atividades preventivas e educativas, como teatro e escovação.

A meta é alcançar 500 pessoas. O agendamento dos pacientes foi feito anteriormente pelos Agentes Comunitários de Saúde e o objetivo é atender toda a demanda reprimida da UBS do bairro.

O motorista Daniel Moura conta que foi andando de casa para a unidade que fica próxima de sua residência para aproveitar a oportunidade. “Tenho três restaurações e uma extração para fazer e agora é a grande chance”. O presidente da Associação de Moradores do Loteamento Altamira, Paulo Ricardo dos Santos, agradeceu pela ação da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde (SEMSA). “Muita gente está aproveitando essa chance de pôr em dia sua saúde bucal”, completou.

Os casos mais complexos detectados pelos dentistas, como necessidade de cirurgias e canais são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que fica na Policlínica Barral Y Barral.

Os mutirões odontológicos são realizados por meio do Programa Cuidando do Seu Sorriso, com o intuito de promover a ampliação das ações de saúde bucal nas equipes de Saúde da Família, Centros de Saúde, Unidades de Referência de Atenção Primária – URAP’s e nos bairros com grandes vazios assistenciais.

Quarto Mutirão

Este ano a Prefeitura de Rio Branco já realizou mutirões odontológicos na Cidade do Povo – com 900 atendimentos-, Taquari – com 500 pessoas atendidas – e na Baixada, quando foram atendidas 1.200 pessoas. Com isso, 2600 pessoas foram atendidas somente na modalidade mutirão, o que complementa e reforça os serviços ofertados diariamente em 28 das 55 unidades de saúde da capital.

A secretária Adjunta de Saúde de Rio Branco, Jesuíta Arruda, cita que dois novos mutirões odontológicos já estão programados: em junho será no Conjunto Universitário e em seguida será a vez do São Francisco.

Da Assessoria

Fotos Assis Lima/Asscom