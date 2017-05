Polícia Civil apreende arma de fogo e duas pessoas em Rio Branco

A ação policial deu cumprimento há sete mandados de busca e apreensão desencadeada nas primeiras horas desta terça-feira, 16, que resultou na prisão em flagrante de duas pessoas e um revólver calibre 32. No decorrer da ação duas cartas escritas a membros de organização criminosos foram encontradas.

A ação ocorreu nos bairros Aeroporto Velho e Sobral após trabalho de investigação que apontou que Rômulo Rodrigues da Silva 18 anos, faz parte de uma organização criminosa que age na capital, além dele, a equipe prendeu em flagrante, Ridam Silva Lopes de 23 anos, em posse de uma arma de fogo que era usada em roubos na capital.

“Essa é mais uma ação da Polícia Civil que tira de circulação uma arma de fogo e duas pessoas com potencial do cometimento de delitos. Além das prisões efetivadas todo material apreendido será periciado e subsidiará o inquérito policial e as investigações” disse delegado Nilton Boscaro.

A prisão de ambos, que possuem passagem pela polícia, segue diretrizes do governo do Estado no combate a criminalidade. Os acusados foram conduzidos a delegacia de flagrantes para os procedimentos cabíveis, em seguida levados ao presídio e colocados à disposição da justiça.

Asscom/PC