Pep Guardiola reforça que jamais treinaria a seleção brasileira

Atualmente comandando o Manchester City, o técnico Pep Guardiola reforçou que jamais treinaria a seleção brasileira. Com a afirmação, ele contradiz uma declaração dada por Daniel Alves há dois anos, segundo a qual o espanhol gostaria de ter dirigido a equipe nacional na Copa de 2014, mas teria sido barrado.

“Nunca, nunca iria ao Brasil para assinar um contrato. O Brasil precisa ser treinado por um brasileiro. A Argentina, por um argentino. Eu nunca treinaria o Brasil. As pessoas acham que por ter feito sucesso no Barcelona, por ter dado certo, você vai acabar na seleção brasileira. Não é assim”, explicou à ESPN Brasil.

Em 2015, Daniel Alves garantiu o suposto interesse do técnico em estar à frente do Brasil.

“Eu pago porque sou linguarudo, mas eu não conto mentira. E, antes da Copa, o Pep queria treinar a seleção brasileira, mas não quiseram. O Pep falou que queria fazer a gente campeão do mundo, que tinha toda a estratégia para fazer a gente campeão do mundo. Não quiseram, porque falaram que não sabiam se o Brasil ia aceitar. Se a gente não aceita o melhor do mundo, que pode nos fazer melhores. o que estava falando de ter os melhores do seu lado, é quando você vai crescer, vai evoluir”, disse à época o lateral também à ESPN Brasil.