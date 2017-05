Pedreiro reage a assalto é atacado por assaltantes a golpes de faca

A orientação das policiais e especialistas em segurança pública, quase sempre é esquecida, quando o indivíduo se depara com uma situação real.

Na noite desta segunda-feira (15), o pedreiro James Nogueira Gomes, de 35 anos, caminhava na rua Floriano Peixoto, no bairro da Base, no centro da cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre, quando foi abordado por um desconhecido que armado de faca anunciou o assalto e exigiu da vítima, que entregasse o aparelho celular.

Diante da situação real de um perigo iminente, a vítima decidiu por entrar em luta corporal com o assaltante, mesmo sabendo que já entrou em desvantagem, pois o criminoso portava uma faca.

Durante a luta o assaltante conseguiu golpear a vítima duas vezes, uma no braço e outra na axila e ainda tomou o aparelho celular.

Para não morrer, o pedreiro correu em direção a Avenida Getúlio Vargas objetivando chegar ao Pronto Socorro, mas na subida da ladeira devida a grande perda de sangue, ele caiu e foi socorrido por populares que passavam no local e acionaram o SAMU.

A equipe do SAMU conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde segundo a equipe medica, ele não core risco de morte.