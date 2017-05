Partido dos Trabalhadores apresenta Ney Amorim e Jorge Viana para disputar o Senado em 2018

Representantes do Partido dos Trabalhadores (PT), dos 22 municípios acreanos, decidiram apresentar os nomes do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Ney Amorim e do senador Jorge Viana, para disputar as duas vagas do Senado, nas eleições de 2018.

Durante o Congresso Estadual do Partido, ficou definido que os nomes de Ney Amorim e Jorge Viana serão colocados à apreciação dos demais partidos da Frente Popular.

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, que inclusive, conta com apoio de vários partidos da Frente Popular, aceitou o desafio e agradeceu a confiança dos dirigentes e militantes.

“É um grande desafio. Me sinto honrado em ter meu nome colocado para apreciação dentro da Frente Popular. Agradeço o carinho de cada amigo. Vamos caminhe unidos por um Acre sempre melhor para todos nós”, afirmou.

Agora, os nomes de Ney Amorim e de Jorge Viana serão colocados à apreciação dos demais partidos da FPA. Mas, a expectativa é que os dois sejam confirmados para disputar as duas vagas do Senado em 2018.

Os delegados do PT também decidiram que os nomes do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do deputado estadual Daniel Zen e da vice-governadora Nazare Araujo, serão colocados para a disputa do Governo do Estado.

Durante o Congresso, Ney Amorim recebeu apoio de militantes e dirigentes do PT, que defenderam seu nome para disputar o Senado e garantiram total apoio para uma possível candidatura. ac24horas