No AC, família procura adolescente desaparecido há quase uma semana

Davi Candido, de 15 anos, saiu de casa com um amigo no último dia 10 e não voltou. Família foi informada que menor foi morto, mas polícia nega e investiga o caso.

A família do adolescente Davi do Carmo Candido, de 15 anos, diz que não tem notícias dele desde o último dia 10. Segundo os parentes, o jovem, que possui uma deficiência mental, mora na cidade de Porto Acre, interior do estado, e foi convidado por um amigo para ir até a Vila Caquetá, zona rural da cidade, para fazer alguns trabalhos. Desde então, a família busca informações e já teria sido informada por conhecidos que o menor foi assassinado.

O delegado responsável pelo caso, Pedro Paulo Buzolin, contou que não há confirmação, por enquanto, de homicídio. Buzolin disse que a mãe do rapaz foi até a delegacia e a polícia apura as informações. A polícia busca ainda saber o paradeiro do amigo de Candio, que também não foi mais visto.

“Não tem indícios de homicídio e da prática de outro crime. A mãe questionou que ele foi espancado e morto, mas foi outra situação. A gente tem a informação que um tal de Neto estava com ele. Estamos correndo atrás para levantar o paradeiro desse neto para tentar alcançar o menor”, explicou.

A reportagem, a avó do adolescente desaparecido disse que ele mora com a mãe em Porto Acre. Ela afirmou que o jovem já teve envolvimento com drogas e a mãe dele esteve na delegacia para registrar o desaparecimento.

“Dizem que esse Neto levou ele para lá e de lá veio para Porto Acre. Disseram que o corpo dele estava com três dias no IML [Instituto Médico Legal], mandei minha filha lá, mas ele não deu entrada. Todo mundo está preocupado. Parece que [o Neto] levou ele para roçar um quintal”, comentou.

Sobre a deficiência, Maria explicou que o menor já fez alguns exames, porém, o problema não foi detectado. Apesar disso, a avó diz que o adolescente toma remédios controlados.

“O padrasto batia muito na cabeça dele, depois o cachorro mordeu ele e usava drogas com os amigos. Já foi em várias clínicas, foi feita o exame, mas não foi encontrado o problema. Precisamos bater um eletro, mas não temos condições de fazer um exame desses”, lamentou.

G1 Acre