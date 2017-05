Neymar: ‘É a minha melhor temporada no Barcelona’

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Embora não seja a que ele mais balançou as redes…

O atacante Neymar concedeu entrevista à revista France Football e falou sobre seu atual momento no Barcelona e na Seleção Brasileira. O jogador soma 19 gols e 20 assistências na atual temporada com a camisa azul-grená e, segundo o próprio jogador, é a sua melhor fase no clube catalão. “É uma grande temporada para mim, a melhor desde que cheguei ao Barça”.

O camisa 11 do Barça fez questão de destacar na entrevista a virada histórica contra o PSG na Liga dos Campeões. “É uma das melhores lembranças da minha carreira, nunca vou esquecer”. Sobre a sua personalidade, declarou: “Tenho um caráter vencedor, não gosto de perder”.

O jogador brasileiro também teve palavras sobre Leo Messi. “É o melhor e o que eu quero é jogar com os melhores do mundo”. Outro ponto comentado por Neymar foi a pressão que existe por jogar em um clube como o Barça. “Quanto mais craques, mais pressão”, disse. “Você tem que estar preparado, se pensam em você é porque consideram que tem nível”, completou.