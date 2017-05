“Nasci de novo”, diz Jonas, o jovem que escapou da morte em acidente em distribuidora, em Rio Branco; veja o vídeo

Jonas Oliveira, de 19 anos, que escapou da morte na última sexta-feira passada, dia 12, depois que um carro desgovernado bateu em uma distribuidora em frente à uma rotatória na Via Verde, disse que “nasceu de novo”. Em entrevista ao Balanço Geral (Acre), da TV Gazeta, ele disse que só passou a ter noção do “livramento de Deus depois que viu as imagens”.

“Eu digo que eu nasci de novo. Foi no dia 12 de maio, era 4h29 minutos. Eu agradeço a Deus porque somente ele pra ter me livrado daquele fato que aconteceu. A sensação é de alívio. Em meio às circunstâncias é sempre Deus em primeiro lugar por mais que muitas pessoas não acreditem eu acredito.”

Ele havia chegado de uma entrega quando o veículo desgovernado​ em alta velocidade, após atravessar a rotatória e bater em outro carro, colidiu com a frente da distribuidora, lugar em que Jonas estava. O motorista do veículo disse que o freio do carro falhou. Um vídeo que circula na internet mostra o exato momento do acidente. Com informações ac24horas

Veja o vídeo: