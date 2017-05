Mulher tenta entrar nos EUA com heroína disfarçada como nádegas

Autoridades da fronteira dos EUA no Arizona disseram que uma mulher tentou entrar no país, vinda do méxico, com o equivalente a US$ 45 mil em heroína disfarçado como suas nádegas.

A mulher, uma americana de 47 anos, foi parada pelas autoridades na quinta-feira (4) quando passava pela fronteira a pé.

Na hora da revista, os investigadores notaram que ela tinha 1,3 kg de heroína disfarçadas sob suas calças.

A mulher foi encaminhada às autoridades policiais.

G1