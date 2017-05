Mototaxistas fecham rua hoje em mais um protesto

Mototaxistas fecham a Rua 24 de Janeiro, hoje, 16, em frente à Câmara Municipal de Rio Branco, a partir das 8 horas. O local ficará interditado até que os representantes da categoria sejam ouvidos pelos vereadores. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) foi acionada e estará presente no ato para auxiliar no desvio de condutores.

O presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Motoboys e Motofretes do Estado do Acre (Sindimoto/AC), Luiz Araújo explica que está é uma mobilização pacífica, em resposta aos protestos realizados na semana anterior pelos motofretistas, que pedem o direito de transportar passageiros além de cargas.

Os motofretistas são proibidos de transportar pessoas, só podem transportar cargas e volumes. Por isso, na semana anterior, os trabalhadores interditaram por dois dias consecutivos o Centro da cidade, com o pedido de poder também transportar passageiros.

Nos protestos, os motofretistas afirmaram que os mototaxistas não podem transportar volumes, pois este é o serviço deles, e que por isso, eles não conseguem trabalhar. No entanto, Luiz relata que a afirmação é falsa. “A nossa lei diz que, temos que nos abster de carregar cargas que coloquem em risco a vida do passageiro e a nossa ou que excedam o limite de peso do veículo”, afirma.

O presidente do Sindmoto informa que uma opção para quem deseja transportar passageiros é se tornar mototaxista. Atualmente, existem 560 mototaxistas. Em junho, um edital com 60 vagas será lançado, que supre a necessidade dos 35 motofretistas que desejam transportar passageiros.

Os principais requisitos para conseguir a permissão serão ter mais de 21 anos; ser habilitado a mais de 2 anos na categoria A ; e ter o curso de mototaxista do SEST/SENAT. Outros detalhes serão publicados no edital.

Natan Peres