Mesmo com ‘Dia D’, Rio Branco continua com taxa de vacinação contra gripe abaixo de 50%

Mesmo com a realização do “Dia D”, que ocorreu no último sábado (13), Rio Branco atingiu apenas 32% dos grupos prioritários que devem receber a vacina contra a gripe. Ao G1, a diretora do Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, afirmou que a busca da população pela vacina foi pequena e o evento acabou não atingindo a meta esperada que era de 50% do público-alvo total.