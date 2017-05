Menor é morto por asfixia dentro de cela de Centro Sócio Educativo em Rio Branco

O adolescente Ludisson Messias de Oliveira, de 16 anos, natural do município de Brasiléia, cidade que faz fronteira com a Bolívia e fica distante cerca de 250 km de Rio Branco, a capital do Acre foi morto na noite desta segunda-feira (15), dentro de um dos alojamentos (cela), do Centro Sócio Educativo Santa Juliana, localizado na rua Alvorada, no bairro Bosque ao lado do Juizado da Infância e da Juventude.

De acordo com informações o menor que cumpria pena a cerca de dois meses naquela unidade de recuperação social por ter cometido a infração de roubo (assalto), dividia o alojamento D com mais cinco internos, sendo um deles maior de idade, teria se desentendido com um dos menores infratores e findou sendo morto por asfixia mecânica, supostamente causada por um procedimento conhecido por “mata leão”.

Segundo informações, quando os agentes sócio educadores perceberam a movimentação estranha no alojamento e tiveram acesso ao local, já se depararam com o menor no chão e supostamente sem vida, mesmo assim foi acionado a equipe de suporte avançado do SAMU, chefiada pelo médico Giovane Casseb que constatou que o menor já estava morto quando o socorro médico chegou.

A causa da morte deverá ser apontada com exatidão pelos médicos legistas do Instituto Médico Legal – IML para onde o corpo do adolescente foi encaminhado.

O que motivou a discussão e o desentendimento e a participação de um ou mais suspeitos ficará a cargo de investigação da Polícia Civil.