Marcus Alexandre anuncia para julho o funcionamento de mais uma Creche

A educação infantil, prioridade na gestão do prefeito Marcus Alexandre, ganha reforço com a inauguração, em julho, da Creche Jenipapo, localizada no Conjunto que leva o mesmo nome. Nesta terça-feira, 16, o prefeito Marcus Alexandre e o secretário de Educação Márcio Batista vistoriaram a obra da unidade de educação infantil, que está em fase de acabamento. “Do compromisso que assumimos, de fazer 14 creches, 11 já estão em funcionamento. Essa aqui está na reta final da obra e, apesar das dificuldades financeiras e restrições, vamos fazer as pré-matrículas já em junho e funcionar a partir de julho”, anunciou o prefeito.

A nova unidade, onde vão estudar 230 crianças, segue o modelo padrão do Programa Brasil Carinhoso. A estrutura conta com oito salas de aula, sendo 4 salas de pré-escola e 4 para creche, que contam com berçário, fraldário, dormitório e banheiro interno. Todas as salas dispõem de solarium individuais e são climatizadas. A estrutura é composta também por sala de repouso, brinquedoteca, banheiros adaptados para alunos especiais e escovódromo. As áreas comuns incluem refeitório, salas de leitura, de multiuso, informática, anfiteatro, playground e pátio coberto.

No espaço, as crianças vão permanecer das 7h às 17h, período em que recebem cuidados e educação da equipe gestora. O secretário Municipal de Educação, Márcio Batista, ressalta que pesquisas já comprovaram que a entrada precoce das crianças nas unidades de ensino garantem um maior desenvolvimento cognitivo. “Quanto mais cedo o ingresso no mundo escolar, maior será a capacidade de aprendizagem das crianças. Por isso, a educação na primeira infância é nossa prioridade”.

A presidente da Associação de Moradores do Jenipapo, Shirlei Souza, cita que a comunidade local e adjacente está ansiosa pela conclusão da creche. “As mães daqui têm muita necessidade de trabalhar e deixar os filhos em ambiente seguro como será aqui”.

A vereadora Elzinha Mendonça, que também acompanhou o prefeito na visita à creche, ressaltou que “a sensibilidade de Marcus Alexandre com relação à educação é visível e quem ganha com isso são as crianças que ficam em local seguro e adequado enquanto os pais trabalham”.

Além da unidade do Jenipapo, as creches do Juarez Távora e Jequitibá – na região do Calafate – também estão em fase final de construção.

Da Assessoria

Fotos Marcos Vicentti/Asscom