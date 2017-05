Inscrições para Festival Estudantil da Canção começam nesta segunda-feira

Estão abertas as inscrições para o Festival Estudantil da Canção (FEC), que começará no dia 23 de maio com a final marcada para o dia 12 de agosto. Para participar, é necessário ter entre 13 e 29 anos de idade e estar regularmente matriculados no Ensino Médio nas redes pública estadual ou privada de ensino. Serão premiadas as três primeiras canções, com ênfase na letra e na melodia.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de junho nas escolas estaduais da capital. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar um vídeo gravado com a música que será apresentada para o público. O material a ser entregue pode ser levado em um pendrive ou no celular, que será repassado às equipes da secretaria da Juventude.

O Festival terá três etapas de seleção: gravação de vídeo, pré-seleção dos vídeos e avaliação dos vídeos, que será feita por uma comissão julgadora e por um júri popular. A semifinal será realizada nas escolas sedes de cada regional e a etapa final ocorre na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova.

Os estudantes também serão premiados na categoria música autoral, intérprete e vídeo mais acessado, sendo R$ 3 mil ao primeiro lugar, R$ 2 mil ao segundo e R$ 1 mil para o terceiro. O candidato com melhor música autoral leva R$ 1 mil, o de melhor vídeo na internet R$ 500 e a escola mais atuante um kit rádio escolar.

O FEC 2017 é realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria da Juventude e Fundação Garibaldi Brasil, em parceria com o Governo Estado. Na primeira edição realizada no ano passado, inscreveram-se 226 candidatos de 26 escolas, que disputaram 10 etapas regionais.

Nany Damasceno