Em Rio Branco, jovem larga emprego e investe em ‘food bike’ de refrescos gourmet

esejando alcançar a independência, a jovem Caroline Sampaio, de 20 anos, decidiu largar o emprego como recepcionista de uma clínica e usou o dinheiro da rescisão trabalhista e algumas economias para investir em uma “food bike” de refrescos gourmet, em Rio Branco. A empresária investiu R$ 700 na compra e personalização da bicicleta para carregar as guloseimas que são vendidas a R$ 3. Caroline colocou a ideia em prática há um mês e relata que chega a vender mais de 100 unidades por dia.

Caroline conta que sempre teve o sonho de empreender e decidiu procurar por inspirações na internet e também em revistas que abordam o tema como Pequenas Empresa e Grandes Negócios. A ideia era encontrar um produto com qualidade, mas que fosse acessível a todos os tipos de cliente. Outro fator importante para o investimento, segundo ela, foi o clima quente da Região Norte, pois muitas pessoas buscam maneiras de se refrescar na capital acreana.

“A ideia da bicicleta surgiu depois de eu ver em outros locais ‘food bikes’ em que as pessoas vendiam brigadeiros, bolos no pote e pipoca gourmet. O objetivo era fugir de aluguéis caros, mas ao mesmo tempo queríamos um visual que atraísse as pessoas. Então, decidimos personalizar pintando ela de rosa e preto, colocando guarda-sol, decoração e vários outros detalhes. Muitos perguntaram até se não vendíamos a bicicleta”, explica.

Quem procurar a “food bike” de Caroline vai encontrar os refrescos no sabores torta de limão, trufa de chocolate, leite ninho com goiabada ou com nutella, coco cremoso, negresco, açaí cremoso, entre outros. A jovem conta com a ajuda da mãe, mas com o aumento da demanda também contratou uma pessoa para auxiliar nas vendas e na produção.

“Comecei a ver receitas, produtos e fui tentando até conseguir chegar no produto que eu queria, que fosse já conhecido pelas pessoas, mas ao mesmo tempo tivesse um diferencial. Investi tudo nessa ideia, eu mesma pedi para sair do emprego e decidi investir no meu sonho. Queria algo fácil, com lucro rápido e que todo mundo pudesse comprar”, afirma.

Atualmente, a jovem estaciona a bicicleta na praça de alimentação da Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao), em Rio Branco. Porém, a ideia é expandir o negócio e ter várias ‘food bikes’ pela cidade. “Quero ter pontos na região central e estamos trabalhando com várias ideias de novos sabores, a ideia é atender todos os públicos”, finaliza.

G1