Duas bibliotecas do Acre vão para participar de projeto nacional

As bibliotecas municipal de Manoel Urbano e estadual de Cruzeiro do Sul foram selecionadas para participar do programa Conecta Biblioteca, que visa aproximar a comunidade dos espaços, além de atrair novos usuários para esses equipamentos culturais. Ao todo, 92 bibliotecas públicas do Brasil foram contempladas pelo projeto.

A iniciativa, promovida pela ONG Recode e Caravana Studios, oferecerá formação continuada aos profissionais e bibliotecários desses espaços, estimulando-os a aprofundarem seu papel como agentes de transformação.

Além disso, o programa promoverá o aumento em 60% do número de novos visitantes dessas bibliotecas, sendo pelo menos um terço representado por jovens entre 14 e 29 anos.

A primeira atividade entre os selecionado será realizada nos dias 30 de maio 1o de junho, no Rio de Janeiro, durante o I Encontro Nacional do Conecta Bibliotecas.

Lá, os representantes das instituições serão incentivados a pesquisar suas comunidades e mapear os interesses e demandas do público em geral, especialmente dos jovens, para identificar formas de contribuir com o desenvolvimento educacional e profissional da população.

“Será uma experiência ímpar poder participar deste evento, pois proporcionará uma troca de experiências com as demais instituições do Brasil. Ficamos muito contentes em sermos selecionados neste projeto, afinal, já trabalhamos no fortalecimento do incentivo à leitura junto à comunidade do Juruá”, diz o diretor da biblioteca de Cruzeiro do Sul, Leônidas da Costa.

Sintonizado com as políticas públicas para o setor, o programa está orientado pelas metas estabelecidas no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Plano Nacional de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

O Conecta Biblioteca tem apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates. Atribuna