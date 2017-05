Dilma é acusada de criar e-mail secreto para falar com Mônica Moura

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Ex-presidente tinha grande preocupação com a interceptação de sua comunicação

Dilma Rousseff foi citada na delação de Mônica Moura, esposa do ex-marqueiro do PT João Santana, e, segundo pessoas próximas a ex-presidente, ela pode ter criado um e-mail secreto para conversar com Mônica.

A colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, refere que a petista tinha paranoia de ser grampeada, especialmente, em 2015, pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.

Ainda segundo a coluna, Dilma tinha grande preocupação com a interceptação de sua comunicação que durante algum tempo ela se comunicava com o ex-marido, Carlos Araújo, por meio de cartas manuscritas entregues a ele por emissários.