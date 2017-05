Deputado volta a denunciar suposto calote da Peixes da Amazônia em pequenos produtores

O deputado Gerlen Diniz (PP) informou nesta terça-feira (16), que participou de uma reunião com pequenos produtores na região do Alto Acre, que denunciaram que venderam suas produções de pescado para a Peixes da Amazônia há um ano, mas até o momento os representantes da empresa não pagaram e nem atendem telefonemas.

Segundo o parlamentar progressista, “o produtor João Garcia tem R$ 50 mil para receber da empresa, mas o que oferecem para ele é ração e alevinos para quitar a dívida e sequer atendem os telefonemas dele que liga para saber quando receberá os valores de suas vendas para a Peixes da Amazônia”, relata Gerlen Diniz.

O deputado denuncia ainda que “o IDAF apreende o pescado que os produtores tentam vendar ao Peru. Mesmo com o pescado sendo transportando adequadamente, melhor que a Peixes da Amazônia, a carga foi apreendida os peixes enterrados. Não podem alegar que há falhas no meio de transporte”, enfatiza.

Gerlen Diniz afirma que, “a Peixes da Amazônia compra e não pagar, eles não podem vender para o peru. O que vão fazer? Investiram todos os recursos em compra de maquinários e construção de tanques, acreditaram no empreendimento e estão com o dinheiro preso na empresa e o governo não permite que vendam para fora do Estado”.

O oposicionista ressalta que os piscicultores estão passando dificuldades porque não podem comercializar os produtos, “já que apenas a peixes da Amazônia que o governo permite a exportação. Isso é um absurdo que está acontecendo. Trouxe o problema porque senão o governo não vai tomar uma atitude”.

Para Diniz, “o governador não está preocupado com a opinião pública, ele viajou para Curitiba por conta do erário para prestigiar o companheiro Lula, está construindo o museu do Sebastião que vai custar 20 milhões, mas não está preocupado com a opinião pública, será que vai se preocupar com os produtores? “, questiona. ac24horas