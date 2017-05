Bebê britânico tranca-se acidentalmente em carro e ri de bombeiros que o salvaram

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Um bebê britânico trancou-se dentro do carro de sua mãe e ainda rui dos bombeiros que tentavam resgatá-lo.

A mãe do bebê, Kirsty Green, tirou uma foto do momento em que a criança de 14 meses, ao volante, ria dos resgatistas da estação de bombeiros de Bude.

Ela explicou que o bebê se trancou no momento em que eles entravam no veículo. Apesar do pânico de todos, o bebê continuou brincando e sorridente.

Os bombeiros conseguiram arrombar a porta e salvar o bebê.

G1