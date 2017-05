Através de denúncia anônima policiais militares prendem homem desmanchando entorpecente em Rio Branco

As policiais do estado do Acre, ainda conseguem o apoio da sociedade que para se livrar da criminalidade tentam fazer sua parte.

Na noite destra segunda-feira (15), uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rio Branco, realizada patrulhamento de rotina no bairro Vitoria, região alta da cidade, quando recebeu uma denúncia anônima, dando conta que em uma casa na rua Luiza Gonzaga, uma pessoa estaria realizando o “desmanche” de pasta base de cocaína para revenda no bairro.

Diante da denúncia, a guarnição seguiu para o endereço indicado pelo denunciante que terá sua identidade mantida em sigilo absoluto

Ao chegar ao local a equipe de policiais militares se deparam como dono da casa identificado, segundo a polícia, pelo nome de Miguel Silva de Almeida, ao qual foi solicitado a permissão para entrada na residência, já que a polícia teria recebido informações anônimas de que no local havia entorpecentes sendo preparados para a comercialização.

Sem muita saída, Miguel concordou e autorizou a polícia entrar e já na sala de casa foram encontrados pasta base de cocaína que passava pelo preso de secagem e produtos químicos como barrilha e solução de bateria para veículo supostamente acrescentados ao entorpecentes para obter maior volume.

Miguel recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com a droga a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.