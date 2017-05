Após parto, mãe foge de maternidade e abandona bebê na incubadora

Na semana do dia das mães, uma história não muito especial toma as manchetes da imprensa acreana: uma mãe, cujo nome não foi divulgada, simplesmente fugiu e abandonou o filho de apenas um mês de vida, na incubadora da maternidade de Cruzeiro do Sul. Essa, contudo, não seria a primeira vez que a mãe abandona um bebê.

A criança, que nasceu em abril, como pouco mais de um quilo, precisou ficar durante todo esse tempo na incubadora, sendo observado de perto por profissionais do hospital especializada. Após receber alta, dias depois do nascimento, a mãe simplesmente saiu pela porta da frente e não mais retornou.

Agora, desassistido pela família, a criança foi encaminhada a um abrigo social que fica ali mesmo, em Cruzeiro do Sul. A Justiça é quem vai decidir o futuro da criança que, segundo o Conselho Tutelar, não é a primeira vítima dessa mãe que, além de abandonar, já teria deixado para trás outros filhos. Com informações ac24horas