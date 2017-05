Ameacre realiza o primeiro festival de música gospel inédita na Expoacre

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Evento visa dar oportunidade para a descoberta de novos talentos da música gospel no Acre

A Associação do Ministério Evangélico do Acre (Ameacre) realizará o primeiro festival de música gospel inédita na Expoacre deste ano. O evento ocorre na noite Gospel, dia 27 de julho. A ideia é valorizar a prata da casa e descobrir novos talentos.

Qualquer banda, dupla ou solo, vinculado a uma Igreja Cristã pode participar, o critério é ter uma música inédita. As inscrições começam na próxima quinta-feira (18) e vão até o dia 15 de junho.

Ainda de acordo os organizadores, a dupla ou cantor solo que se inscrever tem que ter autorização por escrito do pastor da igreja que ele representa para a participação no evento.

Jairo Carioca