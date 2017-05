Amazonense utiliza as artes plásticas para superar batalha contra o câncer

As exposições ocorrem com apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e estarão abertas para o público nesta segunda-feira

Com apenas 17 anos, a amazonense Elvia Rocha já superou duas vezes a batalha contra o câncer. Como muitos artistas antes dela, a jovem utiliza a história de superação como matéria-prima para produzir telas carregadas de sentimento e estas obras ganham exposição durante esta semana em diversos espaços públicos de Rio Branco.

As exposições ocorrem com apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e estarão abertas para o público nesta segunda-feira (15), a partir das 18h, no Memorial dos Autonomistas. Após a solenidade de abertura, a artista ficará à disposição dos presentes para apresentar o conceito de suas pinturas, que, juntas, recebem o nome de “Equilíbrio”.

O município amazonense de Boca do Acre também receberá a exposição. Na cidade, a mostra será intitulada “Inspirar, Sonhar e Acreditar”, com exposição no Ginásio Esportivo Elson Melo no dia 26 de maio. Toda a exposição é gratuita.

Confira a programação em Rio Branco entre os dias 15 e 20:

Exposição Equilíbrio

Segunda (15/05)

18h – Memorial dos Autonomistas

Terça (16/05)

10h – Biblioteca Pública

15h – Bate-Papo na Biblioteca Pública

Quarta (17/05)

8h – OCA

Quinta (18/05)

13h30 – Hospital do Câncer

Sexta (19/05)

10h – Via Verde Shopping

Sábado (19/05)

10h – Via Verde Shopping

Astorige Carneiro