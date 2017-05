Adolescente morre após consumir três bebidas energéticas

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Um adolescente de 16 anos sofreu um colapso, na própria sala de aula, em uma escola da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, após consumir três bebidas com alto teor de cafeína. Uma hora depois, Davis Allen Cripe faleceu.

A causa da morte, conforme Gary Watts, legista da vizinhança de Richland, informou à Reuters que o jovem passou por “um evento cardíaco induzido por cafeína que resultou em arritmia”.

Cripe teria consumido, em duas horas, um café latte do McDonalds (com cerca de 142 miligramas de cafeína), mais o refrigerante Mountain Dew (90 miligramas da substância) e, por fim, um energético (com 240 miligramas).

Segundo a clínica que atendeu o menino, a dosagem máxima recomendada é de 400 miligramas ao dia. Watts acredita que o organismo do jovem não tenha tido tempo de digerir tanto estimulante, mesmo que não apresentasse histórico de qualquer cardiopatia antes do colapso. O jovem pesava 90 kg, mas não era considerado obeso mórbido.

“Não estamos tentando culpar a cafeína, mas as pessoas precisam prestar a atenção ao consumo de café tanto quanto ao de álcool e cigarros”, alertou o legista.