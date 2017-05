Acre tem dez dias para vacinar 103 mil pessoas contra gripe

A campanha de vacinação contra influenza encerra no dia 26, e até segunda- -feira, 15, menos da metade do público alvo tinha sido vacinado no Acre. A gerente do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI), Dora Holanda informa que 40.95% da meta foi cumprida no estado. De acordo com Dora, a meta é aplicar 174 mil doses da vacina no Acre, nas pessoas do público alvo. Em 36 dias de campanha, 71 mil pessoas foram vacinadas. Para o Estado cumprir a meta 103 pessoas devem ser vacinadas em cerca de 10 dias.

No Acre, o município com a maior cobertura vacinal é Cruzeiro do Sul com 82 do público alvo vacinado, cerca de 14 mil pessoas. Já Assis Brasil tem o pior resultado, com 24% de cobertura vacinal. Rio Branco é a 17ª cidade com a pior campanha, na capital 21 mil doses de 67 mil foram aplicadas, o que representa 32%.

A campanha de vacinação Contra Influenza foi antecipada no Acre e teve início na no dia 10 de abril, sete dias antes de começar a nível nacional. A antecipação teve o intuito de aproveitar o nível dos rios para atender a população ribeirinha e de áreas de difícil acesso, de acordo com a enfermeira da equipe técnica da Divisão de Imunização e Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Núbia Campos.

A dose da vacina está disponível em 117 postos fixos e 51 móveis. Ao todo, 671 profissionais estão envolvidos na campanha. No dia 13 de maio, no “Dia D”, 92 veículos entre carros, barcos, motos e outros estarão disponíveis para que as equipes possam atingir um público maior.

Dora convida os secretários municipais, diretores de unidades hospitalares e a comunidade em geral que colaborem com campanha e ajudem a reforçar para que a meta do estado seja cumprida, e os números de influenza sejam reduzidos.

A Influenza é comumente conhecida como gripe, uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura 1 semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.

