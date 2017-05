Acre tem apenas 0,8% das inscrições do Enem 2017

A quatro dias para o fim do prazo, 3,8 milhões de pessoas já haviam se inscrito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. De acordo com um balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), às 8h desta terça-feira (16) o sistema registrava 3.878.702 inscrições.

Os candidatos podem acessar o sistema até sexta-feira, dia 19 de maio, às 23h59. A taxa subiu para R$ 82 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio. As inscrições ocorrem somente no site www.enem.inep.gov.br/participante.

No ano passado, foram 9,2 milhões de inscritos. Em 2015, o total foi de 8,4 milhões. Vale ressaltar que as inscrições só são consideradas confirmadas após o pagamento do boleto.

Em três casos, os candidatos poderão ter isenção na taxa, ou seja, não precisarão pagar para realizar as provas: alunos do terceiro ano do ensino médio em escola pública; candidatos inscritos no CadÚnico e candidatos de famílias de baixa renda. Conheça as regras

Sistema de segurança

Neste ano, o sistema do Enem ganhou reforços de segurança para evitar furtos de senha. A partir deste ano, não será mais possível criar uma nova senha direto no próprio site, e o usuário receberá um alerta por e-mail quando sua senha for alterada. Entenda

Inscritos por estado

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia continuam sendo os estados com o maior número de inscritos. Veja quantos inscritos cada estado registrava no sistema do Enem às 19h da última segunda-feira (15): atribuna

Acre: 27.588 (0,8%)

Alagoas: 62.965 (1,7%)

Amazonas: 88.918 (2,4%)

Amapá: 24.796 (0,7%)

Bahia: 267.733 (7,3%)

Ceará: 228.091 (6,2%)

Distrito Federal: 76.111 (2,1%)

Espírito Santo: 75.473 (2,1%)

Goiás: 124.033 (3,4%)

Maranhão: 135.159 (3,7%)

Minas Gerais: 371.798 (10,2%)

Mato Grosso do Sul: 48.439 (1,3%)

Mato Grosso: 71.716 (2,0%)

Pará: 169.359 (4,6%)

Paraíba: 99.079 (2,7%)

Pernambuco: 213.463 (5,8%)

Piauí: 73.718 (2,0%)

Paraná: 154.314 (4,2%)

Rio de Janeiro: 263.245 (7,2%)

Rio Grande do Norte: 83.786 (2,3%)

Rondônia: 42.651 (1,2%)

Roraima: 10.968 (0,3%)

Rio Grande do Sul: 162.012 (4,4%)

Santa Catarina: 69.433 (1,9%)

Sergipe: 54.555 (1,5%)

São Paulo: 630.039 (17,2%)

Tocantins: 33.361 (0,9%)

Total: 3.662.803