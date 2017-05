Acabou a paz: Dana White chama Anderson Silva de ‘sujo’

O presidente do UFC, Dana White, comentou o recente posicionamento de Anderson Silva, que, em resposta a um seguidor no Instagram, disse que seus fãs que já compraram ingresso para o UFC Rio deveriam pedir o dinheiro de volta.

“Anderson disse isso? Mas e o José Aldo? Isso é insano, eu nem sabia disso. É uma coisa horrível para se fazer com o resto dos lutadores que estão no card do show no Brasil”, disse o mandatário em vídeo publicado pelo UFC.

O Spider enfrentaria Kelvin Gastelum no evento, mas o norte-americano foi retirado do card por ter caído em exame antidoping. Sem adversário, Anderson pediu para enfrentar Yoel Romero pelo cinturão interino dos médios, o que foi negado pelo Ultimate, deixando-o no limite da irritação.

“Eu impedi a luta com o Kelvin Gastelum? Fiz ela não acontecer? Não tem nada a ver com a gente. O Max Holloway tem dez vitórias seguidas e terá a chance do cinturão. E o Aldo terá a chance e bater o cara que tem dez vitórias seguidas, e todos serão pagos. Quem é o Anderson Silva para dizer para alguém pegar dinheiro de volta e não ver o resto dos lutadores? É sujo, se ele disse isso mesmo, é sujo”, prosseguiu Dana.