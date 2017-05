Vereador passa mal em avião e voo é desviado de Cruzeiro do Sul para Cuiabá

O vereador de Cruzeiro do Sul Marivaldo Figueiredo está internado no Hospital Várzea Grande, em Cuiabá, após passar mal em voo na madrugada desta segunda-feira (15). O voo com destino à Brasília (DF) teve que ser desviado para Cuiabá. De acordo com o filho do vereador, Ueliton Figueiredo, o pai está medicado e vai fazer exames nesta tarde.