Receita paga nesta segunda (15) lote residual do Imposto de Renda no Acre

A Secretaria da Receita Federal paga nesta segunda-feira (15) o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente aos exercícios de 2012 a 2016. Os lotes residuais referem-se a contribuintes que caíram na malha fina, mas que posteriormente acertaram suas contas.

No Acre, estão contemplados nesse lote 292 contribuintes que irão receber R$ 340,9 mil em restituições, segundo informou o Fisco. Desse total, 188 referem-se ao quantitativo de contribuintes no ano de 2016, outros 50 referentes ao exercício de 2015.

Além disso, do total a ser pago, R$ 18,8 mil é referente ao ano de 2014, R$ 9,3 mil em relação a 2013 e ouros R$ 2,7 mil do ano de 2012.

Para saber se você foi contemplado nesse lote, é só consultar o site da Receita. A Receita Federal lembra que há ainda o aplicativo para tablets e smartphones que facilitam consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal.

No fim do ano passado, a Receita Federal informou que mais de 1,6 mil declarações estavam retidas na malha fina do IR de 2016 devido a inconsistências nas informações prestadas.