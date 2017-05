Quatro detentos são flagrados ao tentarem fugir do presídio em Rio Branco

Quatro detentos do regime provisório, do pavilhão C, tentaram fugir do Presídio Francisco D’Oliveira Conde, na tarde deste domingo (14), em Rio Branco. De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), os presos fizeram um buraco em duas celas, e já estavam próximo ao muro quando foram flagrados por agentes penitenciários.