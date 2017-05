Polícia identifica corpo de mulher encontrado dentro de mala

Com informações de Rondoniaaovivo

Raquel Vieira de Souza, de 30 anos, esse é o nome da mulher encontrada morta por estrangulamento e pauladas dentro de uma mala, na madrugada deste domingo (14), na rua Prece, no bairro Porto Cristo, zona Leste de Porto Velho, capital do estado de Rondônia.

De acordo com testemunha, um homem foi visto transitando com a mala pela rua, logo em seguida entrou na residência e deixou o objeto que estava com o corpo da mulher.

Segundo apurou o site Rondônia ao vivo a Perícia Técnica, a vítima foi assassinada por estrangulamento e pauladas. O suspeito ainda não foi identificado.

O local onde a mulher foi encontrada é utilizado por usuários de droga e como ponto de esconderijo de objetos roubados. Agentes da Polícia Civil investigam o crime.