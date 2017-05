Planeta Proxima B, o mais próximo do Sol, pode hospedar vida

O planeta que orbita ao redor da estrela mais próxima do Sol pode ter condições para hospedar vida, indica uma simulação da atmosfera do planeta Proxima B, que orbita a estrela Proxima Centauri. A pesquisa foi conduzida utilizando um modelo que há anos é referência para o estudo de meteorologia na Terra. Publicada na revista “Astronomy & Astrophysics”, o estudo foi conduzido pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, pelo professor e astrofísico Ian Boutle, e é a primeira tentativa de explorar virtualmente a atmosfera de um planeta exterior ao Sistema Solar.

Descoberto em agosto de 2016, o Proxima B é um planeta rochoso com uma massa similar como a da Terra e à distância certa da sua estrela para poder ter água no estado líquido na sua superfície.

Por isso, se começou a pensar na possibilidade de que este planeta, que fica a “apenas” 4,2 anos luz da Terra, também tenha uma atmosfera parecida com a terrestre. Na espera dos dados dos telescópios que poderão ajudar a encontrar a resposta definitiva, foi utilizado o modelo meteorológico mais comum para estudar a atmosfera da Terra para criar os cenários do planeta. A primeira simulação partiu da hipótese de que o Proxima B tenha uma composição semelhante a terrestre, uma outra, ao contrário, levou em conta uma atmosfera mais simples, composta de nitrogênio com traços de dióxido de carbono. As simulações dos dois cenários, realizadas levando em conta diversas configurações orbitais, indicaram que o Proxima B pode ser um planeta habitável e ter um clima estável.

No entanto, os pesquisadores britânicos ressaltaram que os dados conseguidos por eles ainda são preliminares e que ainda é muito cedo para tirar conclusões. (ANSA)