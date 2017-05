Mais de 50 celulares e estoques foram apreendidos durante ação da polícia em presídio de Rio Branco

Cerca de 54 celulares e mais de dez estoques foram apreendidos em três pavilhões do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC) em Rio Branco, durante o final de semana. A ação ocorreu em parceria com a Polícia Civil, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Grupo de Intervenções do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), dentro da unidade feminina e masculina.