Filmoteca Acreana faz mostra de Pedro Almodóvar em Rio Branco

A Filmoteca Acreana exibe, a partir desta segunda-feira (15), uma mostra com cinco filmes do diretor espanhol Pedo Almodóvar. As sessões inciam às 19h, com entrada franca e se estendem até a sexta-feira (19). Entre os filmes exibidos está “A Pele que Habito” e “Fale com Ela”. Além disso, há também a programação infantil, que também conta com cinco filmes e se estende até sábado (20).