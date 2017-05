EMURB inicia a semana atuando em 5 diferentes pontos de Rio Branco

A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, iniciou esta segunda-feira, 15, atuando com cinco equipes na recuperação da malha viária trabalhando em diferentes pontos de Rio Branco: Estrada Dias Martins, Estrada do Calafate, Rua do Divisor, Cidade do Povo e ruas do Bairro Boa União.

O serviço é realizado em diversos pontos das localidades, com prioridade para os corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos de bairros e o objetivo é deixar as vias em boas condições de trafegabilidade para os veículos e melhor mobilidade para os moradores.

Em todos os pontos as equipes trabalharam em ritmo acelerado para aproveitar o dia de sol: retiram o material saturado substituindo por piçarra e inserindo asfalto novo. O encarregado Antônio Carlos França, explica que “diariamente cada equipe fica responsável por recuperar três ou quatro diferentes pontos da cidade. Quando a gente chega de manhã na empresa já pega o roteiro do dia e sai executando o serviço de acordo com o cronograma”.

A programação de trabalho é feita pela direção da EMURB, de acordo com as demandas apresentadas por presidentes de Associações de Moradores, indicações de vereadores e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, responsável pelo ordenamento do trânsito e do transporte coletivo na capital – como os ônibus que fazem o transporte público.

A EMURB funciona na Rua Rio de Janeiro, 1.292, Abrão Alab, altos do Banco do Brasil, onde já funcionou o DEPASA. Lá existe, criado na gestão de Marcus Alexandre, o setor de articulação comunitária, que atende os representantes das associações de moradores e a população em geral. Quando o setor é acionado, as equipes se dirigem aos bairros para verificar cada situação e fazer relatórios com fotografias para encaminhar à diretoria técnica, que providencia o serviço necessário. O setor funciona como uma ponte entre os bairros e a gestão municipal.