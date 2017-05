Corpo de mulher assassinada por estrangulamento e pauladas é encontrado dentro de mala

Com informações e imagem/rondoniaaovivo

O corpo de uma mulher ainda não identificada, aparentando ter em média 30 anos, foi encontrado dentro de uma mala no interior de uma residência, localizada na Rua Prece, bairro Porto Cristo, zona Leste de Porto Velho.

Conforme informações da polícia, no início da madrugada deste domingo (14), uma ligação anônima denunciou que um homem havia sido visto empurrando uma mala com o pé de uma pessoa do lado de fora e que tinha acabado de entrar em uma residência.

Os policiais foram averiguar e ao chegarem na casa bateram palmas, porém, ninguém apareceu e resolveram abrir uma das janelas. A mala foi vista na sala e a Perícia Técnica acionada. Durante os trabalhos foi possível constatar que a mulher foi estrangulada e depois atacada com uma paulada na cabeça.

A residência, segundo a PM, seria utilizada por viciados em drogas, além de servir como esconderijo de produtos roubados ou furtados. O corpo da vítima foi removido ao IML.