Cinco municípios acreanos têm nota zero em transparência pública, aponta CGU

Rio Branco foi o único município a alcançar melhor desempenho: nota 9,72. Entre os estados, Acre aparece na 19ª posição.

Dos 21 municípios acreanos avaliados no índice criado pela Controladoria-Geral da União (CGU) para medir a transparência pública, cinco receberam nota zero. Outros 15 pontuaram, mas tiveram nota menor que dois, numa escala que vai até dez. A capital, Rio Branco, foi a cidade que teve melhor desempenho: nota 9,72. Os dados foram divulgados na última quinta-feira (11).

A Escala Brasil Transparente (EBT) é a metodologia utilizada pela CGU para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). A 3ª edição da EBT analisou a transparência em 26 estados, Distrito Federal e em 2.328 municípios brasileiros entre junho e dezembro de 2016. Para ter acesso ao ranking clique aqui.

Entre as cidades que tiveram nota zero estão Acrelândia, Capixaba, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Porto Acre. Os municípios de Feijó e Manoel Urbano apareceram com 1,38 e 1,39 respectivamente. A cidade de Brasileia não aparece na pesquisa.

O G1 entrou em contato com os prefeitos das cinco cidades nota zero por meio do celular e apenas o gestor de Marechal Thaumaturgo, o indígena Isaac Piyãko (PMDB), respondeu. Ele afirmou que ainda não tem conhecimento sobre o estudo e que vai analisar os dados que foram levantados durante a gestão anterior. Os outros quatro prefeitos não responderam até a publicação desta reportagem.

Assis Brasil, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri tiveram nota 1,94, de acordo com o relatório.

Os dados apontam ainda que o Acre está em 19ª posição no ranking dos estados brasileiros, com nota 9,30. Em primeiro lugar aparece os dez estados avaliados com nota dez na pesquisa, que são Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantis. Fonte: G1