Polícia Civil prende comparsa de agente penitenciário preso em Sena Madureira

Após trabalho minucioso de investigação, a Polícia Civil em Sena Madureira, distante 144 km da capital, prendeu na noite de sexta-feira, 12, Ana Paula da Silva Lima, 25, sob acusação de associação criminosa.

A prisão de Ana Paula desarticula um esquema de entrada de ilícito na Unidade Penitenciária Evaristo de Morais. Ela foi presa após constatação de sua participação na entrada de ilícitos na unidade, fato que resultou na prisão de um agente penitenciário de 43 anos na noite da última quinta-feira, 11.

De acordo com delegado Marcos Franck, o pedido de prisão ao judiciário foi acatado e, de posse do documento, o mandado foi cumprido. “Nos debruçamos sobre as investigações e comprovamos o envolvimento dela com o agente penitenciário. Ela entregou os telefones e pagou 500 reais por cada um”, disse Franck.

O trabalho das forças policiais segue o planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) no combate à criminalidade em todo Estado do Acre.