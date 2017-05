Motorista perde controle de carro, capota e colide contra outro na BR

Uma sequência de situações deixou o motorista de um veículo modelo HB 20, de placas RAH 4648 sem o controle do veículo, que findou por causar uma colisão com capotamento na BR 364, trecho da Via Verde em Rio Branco.

O motorista do veículo supostamente causador do acidente (HB 20), não teve o nome divulgado,ele contou a patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, que trafegava na BR 364, trecho da Via Verde, próximo ao shopping, sentido bairro Florestar/Hospital das Clinicas, quando na rotatória pisou no freio e a engrenagem do veículo não funcionou, deixando o veículo desgovernado.

O motorista relatou que sem o controle do carro, passou por cima da rotatória atravessando para a pista da contra mão no exato momento em que outro veículo Toyota Etios, de placas NXR 0015 passava.

Ao bater no veículo que passava, o carro foi lançado contra a calçada da via e em seguida, o HB 20 capotou e ainda invadiu uma Distribuidora.

Uma mulher que viajava no carro envolvido no acidente sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.