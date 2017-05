‘Fiz para proteger a minha filha daquele monstro’, diz mãe que cumpre pena no Acre por matar o marido

Rm uma cela da ala feminina do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, uma mulher, de 35 anos, passa mais um Dia das Mães sem ver a filha. O quinto, desde que foi presa em 2012 por matar o segundo marido. Questionada sobre o crime, ela responde com convicção: “Fiz para proteger a minha filha daquele monstro”.