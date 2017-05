Em Rio Branco, Marcha Para Jesus reúne multidão de fiéis em caminhada pela paz

Evento ocorreu na tarde deste sábado (13) com concentração no início da rodovia AC-40. Cristãos pedem fim da violência e destacam demonstração de fé a Jesus.

ristão de diferentes religiões foram às ruas de Rio Branco para demonstrar fé e pedir paz e o fim da violência em mais uma edição da Marcha Para Jesus, em Rio Branco. O público se reuniu na tarde deste sábado (13) com concentração no início da rodovia AC-40 de onde marcharam até o Estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito da capital acreana, para assistir ao show do cantor gospel Junior Lira. Conforme a organização, a expecativa é de que ao menos 60 mil pessoas participem do evento. A PM e a RBTrans não souberam informar o número de participantes.

O pastor Edgar Araújo da Silva, que faz parte da organização do evento, destaca que um dos objetivos é levantar a bandeira da paz e pedir o fim da violência em Rio Branco. “Esperamos que as igrejas e os pastores participem, pois é uma marcha profética e nacional onde todos os anos o mundo inteiro se reúne em mais de 70 países para marchar para Jesus. É um dever da igreja que as famílias tenham paz e prosperidade”, afirma.

Marcha Para Jesus reuniu milhares em Rio Branco (Foto: Tácita Muniz/G1)