Distribuidora de baterias pega fogo e rua é interditada em Rio Branco

Três viaturas dos Bombeiros foram acionadas no início da tarde deste sábado (13) para conter as chamas em uma distribuidora de baterias e peças, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. A loja, segundo os Bambeiros, tinha encerrado o expediente quando o fogo iniciou. Vizinhos do estabelecimento conseguiram abrir a loja e a acionar os Bombeiros. O dono chegou a ir até o local, mas estava muito abalado, segundo as informações.