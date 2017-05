Agricultora ganha na Justiça direito a licença-maternidade no interior do Acre

A Justiça do Acre determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pague o benefício de salário-maternidade a uma trabalhadora rural da cidade de Taraucá, no interior do Acre. A decisão foi publicada no Diário da Justiça em 19 de abril, mas foi divulgada somente nesta sexta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). A determinação foi dada pelo juiz de Direito Guilherme Fraga, da Comarca do município, distante 400 quilômetros de Rio Branco.