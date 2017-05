Agricultor é atingido com tiro na barriga em Ramal

O agricultor Luiz Avelino da Silva, de 40 anos foi baleado com um tiro efetuado por um desconhecido na noite deste sábado (13), quando trafegava de moto no ramal da Juraci, região da estrada do Panorama, parte alta de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações da própria vítima, ele teria ido deixar a namorada em casa no bairro Vitória e quando retornava para casa sentiu que um tiro teria atingido o abdômen.

De acordo com a vítima não foi possível visualizar quem teria atirado contra ele, e mesmo ferido conseguiu chegar a uma Chácara de um vizinho, onde pediu socorro e uma equipe foi acionada pelos moradores da Chácara, que também acionaram a Polícia Militar.

A vítima foi conduzida ao Pronto Socorro de Rio Branco, pela equipe do SAMU, mas de acordo com a equipe médica Avelino não corre risco de morte.

A Polícia Militar realizou buscas pela região objetivando localizar algum suspeito, mas não obteve sucesso.

A investigação da tentativa de homicídio ficará a cargo da Polícia Civil.