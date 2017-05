Adolescente de 16 anos é baleado dentro de casa enquanto dormia

O crime aconteceu na noite de sábado (13), no bairro Cidade do Povo, quando um adolescente de 16 anos, que já estava no quarto da casa dormindo foi baleado por dois homens armados que invadiram a casa e foram direto ao quarto em que o menor dormia.

De acordo com informações os dois criminosos não foram identificados pelas testemunhas.

A vítima foi atingida com tiros na região do tórax e socorrido por populares e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Cidade do Povo, onde ficou aguardando o envio de uma viatura de suporte avançado do SAMU que o socorreu e o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Segundo informações extraoficiais, esse crime estaria relacionado com disputa entre membros de facções. A Polícia Civil, já iniciou investigação para tentar descobrir a motivação e a autoria do crime.