Governo do Acre tira site do ar após ciberataque em larga escala na Europa

Os ciberataques em larga escala que derrubaram sistemas de informações de empresas e instituições na Europa fizeram com que o governo do Acre tirasse o site do ar na noite desta sexta (12). O link continua fora do ar e sem previsão para ser reativado. Em nota publicada na página oficial do governo no Facebook, a secretária de Ciência e Tecnologia do estado, Renata Silva e Souza, justificou que a medida foi por precaução.