Caixa deve pagar 14 mil pessoas na 3ª etapa do FGTS de contas inativas no Acre

Terceira etapa do saque de contas inativas iniciou nesta sexta-feira (12). Valor total dos benefícios chega a R$ 11,5 milhões, segundo a Caixa.

Mesmo antes de abrirem para o atendimento, as agências da Caixa Econômica Federal (CEF) em Rio Branco já contavam com filas e grande movimentação para a terceira etapa de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O acesso ao benefício foi liberado nesta sexta-feira (12). No Acre, estão aptos a sacar 14 mil trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto.

O valor total dos benefícios chega a R$ 11,5 milhões, e para atender ao grande volume de procura, as agências abriram neste sábado (13) exclusivamente para realizar o pagamento do FGTS das 9h às 15h e os serviços na segunda (15) e terça (16) iniciam às 8h e se estendem até as 15h.

O diretor da Controladoria da Caixa, Paulo Henrique Costa, explica que o calendário de saques do FGTS é cumulativo e que os clientes com direito a receber e que não foram até as agências nas duas primeiras fases, podem ainda fazer o saque até o dia 31 de julho. Costa ressalta que os trabalhadores que têm direito são os que pediram demissão ou que foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

“A principal orientação que a gente dá para aos clientes é para observarem o calendário de pagamento, mas o calendário é cumulativo, quem tem o direito pode sacar até o dia 31 de julho, não precisa ter pressa nem ficar desesperado. Têm dois canais muito importantes que a Caixa criou especificamente para dar informação para essas pessoas para que já venham ser atendidas com uma visão clara da quantidade de contas, do valor e data exata para recebimento”, explica o diretor.

Costa afirma ainda que com a terceira fase iniciada, foram pagos 50% do valor total previsto durante as ações do FGTS. “Nas duas primeiras fases, tínhamos pago até o final da primeira semana de maio, 15 mil trabalhadores com um valor que já superava R$ 14 milhões. Nessa terceira fase especificamente, nosso objetivo é pagar 14 mil clientes, R$ 11,5 milhões”, diz. Francisca Guiomard esteve na agência da Caixa para sacar FGTS neste sábado (13) (Foto: Iryá Rodrigues/G1) A doméstica Francisca Guiomard, de 48 anos, esteve na agência Caixa que fica no Centro da capital acreana para consultar o saldo de contas inativas. Segundo ela, já trabalhou por muitos anos com carteira assinada e tem quase certeza de que tem alguma quantia para sacar. “Ainda não sei ao certo quanto tem, mas acho que tem alguma coisa. Com esse dinheiro, pretendo pagar três exames que tenho que fazer que custam R$ 400 cada um. Vai servir para isso, para custear tratamento de saúde”, afirma a doméstica. Já o analista de sistemas Eusenio Mota, de 38 anos, tem certeza de que tem mais uma conta inativa para sacar. Ele afirma que nesta sexta (12) já sacou o valor que estava em duas contas e que neste sábado (13) lembrou de mais uma conta e resolveu voltar à agência para sacar novamente. “Somando as três contas, acredito que dê uns R$ 13 mil. Como não estou precisando tanto desse dinheiro agora, vou guardar em outra conta para usar quando precisar. A gente nunca espera receber um dinheiro desse, é muito bom ter essa quantia guardada para uma eventualidade”, diz Mota. Fonte: G1