Bebê abandonado por mãe é levado para abrigo após ficar um mês em incubadora

Um bebê de quase dois meses foi levado para o abrigo Lar Ester Cameli, em Cruzeiro do Sul, após ter sido abandonado pela mãe depois de ter nascido. De acordo com a direção da maternidade, o menino nasceu com 32 semanas de gestação, pesando pouco mais de um quilo. Ficou um mês na incubadora e depois foi abrigado em instituição que acolhe crianças em situação de risco.